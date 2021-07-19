Автомобили в GTA Online станут быстрее в версиях игры для PS5 и Xbox Series X|S

Rockstar Games поделилась новостями о некстген-версии GTA 5. В онлайновом режиме GTA Online автомобили станут немного быстрее. Разработчики рассказали об этом в «Твиттере».
После релиза GTA Online на PS5 и Xbox Series X|S позже в этом году избранные автомобили станут более быстрыми и получат другие улучшения. Эти специальные апгрейды будут доступны только в версиях GTA 5 на PS5 м Xbox Series X|S. Оставайтесь на связи для дополнительных деталей.
Неизвестно, что именно Rockstar Games имела в виду под фразой «станут более быстрыми», однако СМИ предполагают, что это будет станет возможным благодаря SSD-накопителям, установленным в консоли нового поколения. О других потенциальных улучшениях некстген-версии экшена пока ничего не известно. Другими подробностями об апдейте авторы пообещали поделиться ближе к релизу прокаченной версии GTA 5. Она выйдет 11 ноября.
20 июля для GTA Online выйдет расширение Los Santos Tuners, ориентированное на стритрейсинг. С ним в игре появятся хаб, новые задания и многое другое.
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