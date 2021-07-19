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Российские хоккеисты поздравили NAVI с победой на IEM Cologne 2021

Российские хоккеисты поздравили NAVI с победой на IEM Cologne 2021
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Мимо победы NAVI на IEM Cologne 2021 не прошли и российские хоккеисты. Нападающие сборной России по хоккею Евгений Малкин и Антон Бурдасов поздравили состав украинской киберспортивной организации по CS:GO с победой на международном турнире.

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Евгений Малкин снял на видео, как он смотрит трансляцию гранд-финала турнира. Хоккеист также поддерживал украинскую команду в 2019 году, когда киберспортсмены выступали на IEM Katowice 2019. Тогда NAVI тоже одержали победу.

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Что же касается Антона Бурдасова, то хоккеист опубликовал в «сториз» в своём «инстаграме» фотографию игроков с кубком. Фотографию спортсмен подписал фразой «Звери».

18 июля состоялся финал IEM Cologne 2021. Победу на турнире одержала команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive. В финале киберспортсмены обыграли французскую команду G2 со счётом 3:0. Украинская команда получила 400 тысяч долларов призовых, а Александр «s1mple» стал самым ценным игроком турнира.

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