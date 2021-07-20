«Выглядит достойно»: как в сети отреагировали на анонс Tom Clancy's XDefiant

19 июля Ubisoft представила новую игру. Нам показали многопользовательский шутер Tom Clancy's XDefiant. Это условно-бесплатный боевик от первого лица. Разработчики планируют улучшать игру, основываясь на отзывах пользователей.

Фанаты игр неоднозначно отреагировали на анонс. Так, например, в комментариях на «Чемпионате» читатели остались недовольны. Один из них пишет: «Разговоров-то было, а на деле фритуплейный Tom Clancy's Rainbow Six Overwatch какой-то». Ещё один читатель «Чемпионата» увидел сходство XDefiant с другим проектом компании — The Division 2.

Также мы собрали реакции на анонс пользователей в сети. Некоторые из них положительно оценивают новый проект Ubisoft. Правда, нашлись и те, кто скептически настроен, считая, что это очередная провальная игра компании.