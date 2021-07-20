«М.Видео—Эльдорадо» прокомментировала снижение цен на игры Sony в России

19 июля стало известно о снижении стоимости игр Sony. Изменения коснулись цен в розничных магазинах России. «Чемпионат» обратился за комментарием к «М.Видео—Эльдорадо». Пресс-служба группы компаний эксклюзивно рассказала «Чемпионату», что в «М.Видео—Эльдорадо» любят геймеров, поэтому руководство поддержало инициативу производителя.
«Любители консольных игр — одна из важных аудиторий для нас, поэтому сформировали ряд интересных предложений для них. Кроме того, мы поддержали инициированное производителем обновление цен на ряд игр, которые выходят для PlayStation 5 или ПК — достаточно стандартная практика», — сообщили в пресс-службе «М.Видео—Эльдорадо» эксклюзивно изданию «Чемпионат».
Также стало известно, что 21 июля в PlayStation Store начнется масштабная летняя распродажа видеоигр. Пользователям будут доступны скидки до 60%. Распродажа продлится до 18 августа.
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