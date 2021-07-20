Дизайнер квестов Cyberpunk 2077 объяснил молчание CD Projekt RED

Ведущий дизайнер квестов Павел Саско рассказал, почему сейчас студия CD Projekt RED, в которой он работает, не выходит на общение с игроками. Этому предшествовал скандальный релиз Cyberpunk 2077, после чего коммуникация с аудиторией прекратилась. Соответствующий вопрос дизайнеру задал один из игроков во время трансляции с прохождением боевика.

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Саско рассказал, что CD Projekt RED идёт по пути других студий, которые сталкивались с проблемами во время выхода игр. Польская команда просто перенимает опыт других компаний. Правда, дизайнер считает, что с аудиторией всё же необходимо быть более открытыми. Однако, несмотря на это, Саско добавил, что люди, которые отвечают за коммуникацию, понимают больше него в этом вопросе.

Павел Саско Ведущий дизайнер квестов Если посмотреть на другие игры, у которых были проблемы на релизе (No Man's Sky, например), авторы уходили в радиомолчание. Разработчики стараются решать проблемы таким образом, как показывает история индустрии. Мы раньше не были в таком положении. Сложно сказать, правильное приняли решение или нет. Возможно, стоит быть открытыми, но я не занимаюсь PR. Я доверяю специалистам, которые работают в этом направлении. Они понимают больше меня.

По словам Саско, сейчас CD Projekt RED работает над патчами и бесплатными дополнениями. После этого уже последуют крупные расширения. Аналогично студия поступала с третьим «Ведьмаком». Что же касается бега по стенам, то от него, как объяснил Саско, пришлось отказаться из-за дизайна уровней.

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Пока нет информации, когда CD Projekt RED выпустит следующий патч и первое бесплатное дополнение к Cyberpunk 2077. Студия уже работает над версиями для PlayStation 5 и Xbox Series. Релиз запланирован на вторую половину 2021 года.