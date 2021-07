В сети показали съёмочную площадку сериала The Last of Us

Твиттер-аккаунт The Last of Us Updates опубликовал несколько фотографий со съёмочной площадки будущего сериала, который станет экранизацией популярной игры Naughty Dog. Администрация этого аккаунта следит за новостями вокруг сериала по The Last of Us.

Новость по теме The Last of Us 3 — быть? Нил Дракман завершил работу над планом сценария

Съёмочный процесс проходит в провинции Альберта (Канада). На кадрах можно увидеть, как место постепенно преображают в Остин — место действия пролога первой части The Last of Us.

Также в сети опубликовали короткое видео, в котором демонстрируются изменения. Так, например, из аптеки сделали мебельный магазин, а пару закусочных переименовали.

Сериал The Last of Us обещает стать самым крупным проектом в Канаде. К съёмкам команда готовилась полгода. На съёмках задействовано множество специалистов: художников, постановщиков, операторов и других членов команды.

Новость по теме Названа стоимость одного эпизода сериала The Last of Us

Сценарий написали Крэйг Мазин и Нил Дракманн. За постановку пилотного выпуска отвечает российский режиссёр Кантемир Балагов. В первом сезоне будет 10 серий, премьера ожидается в 2022 году.