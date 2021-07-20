Assassin’s Creed Valhalla получит одноручные мечи. Фанаты долго ждали этого

Ubisoft намекает, что с выходом следующего крупного обновления Assassin’s Creed Valhalla получит одноручные мечи. На это разработчики намекают в твиттер-аккаунте Assassin’s Creed.

С момента выхода игры фанаты больше всего просили Ubisoft добавить именно этот вид оружия. Во время прошедшей Ubisoft Forward студия рассказала о планах развития игры. Именно тогда разработчики и заявили, что в ближайшие недели в Assassin’s Creed Valhalla появятся одноручные мечи. Точной даты выхода нового обновления пока что нет.

Релиз Assassin’s Creed Valhalla состоялся 10 ноября 2020 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S. Спустя некоторое время игра стала доступна на PlayStation 5. Разработчики планируют поддерживать игру до осени 2022 года.