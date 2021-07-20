В GTA 6 может появиться аналог Диснейленда

В сети появилось предположительное изображение карты парка развлечений из игры Grand Theft Auto 6. Пользователи reddit обнаружили сходство карты с утёкшего ранее изображения карты игры.

Также фанаты игр Rockstar Games обнаружили, что на картинке с картой фигурирует лицо мужчины по имени Фред Квинси. А вот место, которое напоминает слитое ранее изображение, на карте игры называется Мир Квинси. Соответствующая область на карте отмечена иконкой аттракциона.

Во вселенной Grand Theft Auto компания Fred’s — пародия на Дисней. Так, например, в GTA 5 в кинотеатрах показывают мультфильмы производства студии Fred’s Pictures. Кроме того, в игре есть магазин игрушек — Fred’s Store. По всей видимости, Fred’s Fun World будет аналогом Диснейленда.

Само собой, разработчики информацию не подтверждают. Предполагается, что действие шестой части разворачивается в современности, в городе Вайс-Сити (он фигурировал в GTA: Vice City). Играть можно будет как за мужского, так и за женского персонажа — главная героиня будет хакером. Релиз GTA 6 ожидается в 2024-2025 годах.