ESL Pro League S14 перенесли в онлайн

14 сезон ESL Pro League будет проходить в онлайн-формате. Это связанно с неопределённостью в отношении ограничений на поездки на фоне пандемии. Об этом организаторы сообщили на своём официальном сайте. Решение принималось при обсуждении с 12 командами-партнёрами лиги.

Новость по теме Тренер NAVI по CS:GO прокомментировал победу на IEM Cologne 2021

Турнир проведут аналогично 13-му сезону. Все 24 команды будут соревноваться из своих домов или учебных лагерей в Европе. Турнир должен был проходить на Мальте. Соревнование стартует 16 августа. Игры продлятся до 12 сентября. Призовой фонд ESL Pro League S14 составляет 750 тысяч долларов.

Новость по теме S1mple стал самым ценным игроком IEM Cologne 2021

На турнире точно сыграют Natus Vincere, Astralis, Complexity, ENCE, Evil Geniuses, FaZe Clan, Fnatic, G2 Esports, mousesports, Ninjas in Pyjamas, Team Liquid и Team Vitality. Если NAVI победят на этом турнире, то станут третьими обладателями достижения Intel Grand Slam, за что получат миллион долларов в золотых слитках.