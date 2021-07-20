GTA Online получила спорткары и тюнинг в обновлении Los Santos Tuners

Rockstar Games выпустила обновление для GTA Online. Онлайн-песочница GTA 5 получила дополнение под названием Los Santos Tuners. Новинка в первую очередь предназначена для любителей быстрых автомобилей и их тюнинга.
В игре появилась автомастерская, новые автомобили, задания и элементы тюнинга. Обновление «Тюнинг в Лос-Сантосе» весит 3,5-4,3 гигабайта в зависимости от платформы и лаунчера. Чтобы начать знакомство с новым контентом, вам необходимо будет посетить автоклуб Лос-Сантоса. Он находится в промышленной зоне города. Координаторы этого места введут вас в курс дела, а также предложат вступить в клуб за 50 тысяч долларов. Члены клуба могут поднимать репутацию, получая тем самым доступ к бонусам (авто, одежда, многое другое). В автоклубе можно улучшать автомобили, устанавливать на них разноцветные огни фар и покрышки для дрифта.
После посещения клуба вы сможете приобрести одну из автомастерских. Стоимость — 1,5-2 миллиона долларов в зависимости от локации. После покупки в игре появятся новые задания. Разработчики в будущем станут добавлять новые авто.
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