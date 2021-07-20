Режиссёр «Района №9» выпустит крупнобюджетный онлайн-шутер

Нил Бломкамп, режиссёр «Района №9» и «Элизиума», рассказал, что он присоединился к студии Gunzilla Games. Автор популярных фильмов теперь работает над многопользовательским крупнобюджетным шутером. Об этом стало известно из интервью изданию IGN.

В студии Бломкамп будет тесно общаться с разными специалистами и разработчиками, чтобы понимать, чего им удалось достичь. Но в основном Нил будет следить за тем, как его задумки реализуются в общей идее и не мешают развитию геймплея и других игровых механик. Бломкамп отметил, что таким образом его роль в Gunzilla Games схожа с работой Джорджа Мартина над Elden Ring.

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Режиссёр понимает, что в игровой индустрии разбирается не очень хорошо, так что он будет прислушиваться к словам других, опытных сотрудников. В составе Gunzilla Games есть люди из Crytek, Electronic Arts и Ubisoft. Также Нил поделился мыслями по поводу роли видеоигр в современное время.

«В наше время игры станут тем, чем были фильмы в XX столетии. Я верю, что игры станут доминировать в сфере развлечений, и я хочу сыграть свою роль в этом. Если проблем не будет, то я смогу остаться в Gunzilla Games надолго», — рассказал Нил Бломкамп.

Про саму игру известно мало. События будущего шутера развернутся в недалёком будущем. Разработчики сделают акцент на повествовании и истории. Даты релиза пока нет.