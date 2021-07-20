Режиссёр «Района №9» выпустит крупнобюджетный онлайн-шутер

Нил Бломкамп, режиссёр «Района №9» и «Элизиума», рассказал, что он присоединился к студии Gunzilla Games. Автор популярных фильмов теперь работает над многопользовательским крупнобюджетным шутером. Об этом стало известно из интервью изданию IGN.
В студии Бломкамп будет тесно общаться с разными специалистами и разработчиками, чтобы понимать, чего им удалось достичь. Но в основном Нил будет следить за тем, как его задумки реализуются в общей идее и не мешают развитию геймплея и других игровых механик. Бломкамп отметил, что таким образом его роль в Gunzilla Games схожа с работой Джорджа Мартина над Elden Ring.
Режиссёр понимает, что в игровой индустрии разбирается не очень хорошо, так что он будет прислушиваться к словам других, опытных сотрудников. В составе Gunzilla Games есть люди из Crytek, Electronic Arts и Ubisoft. Также Нил поделился мыслями по поводу роли видеоигр в современное время.
«В наше время игры станут тем, чем были фильмы в XX столетии. Я верю, что игры станут доминировать в сфере развлечений, и я хочу сыграть свою роль в этом. Если проблем не будет, то я смогу остаться в Gunzilla Games надолго», — рассказал Нил Бломкамп.
Про саму игру известно мало. События будущего шутера развернутся в недалёком будущем. Разработчики сделают акцент на повествовании и истории. Даты релиза пока нет.
- 20 июля 2021
-
20:25
-
19:40
-
19:21
-
17:21
-
16:53
-
16:28
-
16:10
-
15:59
-
14:55
-
10:19
-
10:04
-
09:50
-
00:36
- 19 июля 2021
-
21:49
-
21:19
-
17:53
-
16:36
-
14:48
-
14:12
-
11:45
-
11:17
-
11:04
-
10:41
-
04:26
-
03:35
-
03:04
-
02:50
-
02:23
- 18 июля 2021
-
23:27
-
21:11
-
13:44
-
00:05
- 17 июля 2021
-
22:09
-
21:40
-
10:26