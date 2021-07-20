Deathloop стала легче благодаря PlayStation 5. Игра весит на 8 гигабайт меньше

Размер Deathloop удалось уменьшить благодаря особой системе на PlayStation 5. Теперь игра весит меньше на 8 гигабайт. Об этом стало известно из твиттер-аккаунта PlayStation Game Size.

В начале июля 2021 года в «Твиттере» появился размер будущего шутера во временной петле Deathloop на PlayStation 5. Игра студии весит 17 гигабайт. Этого результата удалось добиться благодаря особой системе новой консоли Sony. Речь идёт о системе сжатия Kraken. Изначальный размер игры составлял 26 гигабайт.

Deathloop выйдет 14 сентября 2021 года на ПК и PlayStation 5. Предварительная загрузка игры будет доступна 12 сентября. Осенью 2022 года релиз ожидается на Xbox Series S и Xbox Series X.

Deathloop анонсировали 9 июня 2019 года. Главный герой игры — Кольт, темнокожий мужчина с потерей памяти, который попал во временную петлю. Его задача — устранение 8 целей, визионеров, обитающих на острове, который главный герой, в свою очередь, может свободно исследовать.