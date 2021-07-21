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В Netflix подтвердили старт работы над играми. За них не придётся платить дополнительно

В Netflix подтвердили старт работы над играми. За них не придётся платить дополнительно
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Стриминговый сервис Netflix в отчёте для инвесторов подтвердил, что будет исследовать сферу видеоигр. Компания начнёт с мобильных игр, которые будут включены в подписку без дополнительной платы.

«Опираясь на наш предыдущий опыт интерактивного контента (например, фильм «Чёрное зеркало: Брандашмыг» и игра-дополнение к сериалу «Очень странные дела»), мы рассматриваем игры как еще одну новую категорию контента. Аналогично как мы расширяли возможности и стали создавать оригинальные фильмы, анимацию и телешоу. В первую очередь мы сосредоточимся на играх для мобильных устройств», — говорится в письме.

Как именно Netflix планирует создать доступ к мобильным играм для своих подписчиков, пока неизвестно.

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