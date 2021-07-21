Производительность Radeon RX 6600 XT будет на уровне RTX 3060 Ti

В сети появились фотографии Radeon RX 6600 XT. Также специалисты провели первые тесты видеокарты. Как показывают отчеты, производительность нового гаджета AMD будет на уровне NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Об этом сообщило издание Videocardz.

Radeon RX 6600 XT — это видеокарта среднего класса. Она работает на базе графического процессора Navi 23 с 2048 потоковыми процессорами. Предполагается, что видеокарта получит 128-битную шину и 8 ГБ памяти GDDR6.

Журналисты тестируют серийный OEM-экземпляр. Образец получил систему охлаждения с двумя вентиляторами, тепловые трубки и алюминиевый радиатор. Видеокарта получила выходы DisplayPort и HDMI. Новый Radeon питается от одного 8-контактного разъёма.

Тесты провели с помощью популярного в Китае бенчмарка Ludashi. Производительность Radeon RX 6600 XT оказалась на уровне NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Предполагаемая дата выпуска видеокарт — 11 августа. Из этого следует, что анонс можно ожидать в июле, но AMD пока не делала официальных заявлений.