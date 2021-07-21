В Overwatch стартовали «Летние игры»

Компания Blizzard объявила о начале ежегодного ивента в Overwatch под названием «Летние игры». Событие стартовало 20 июля и продлится до 10 августа включительно.

В течение ивента из внутриигровых контейнеров можно получить новые и старые уникальные косметические предметы на героев. Среди них: скины, эмоции, жесты, реплики и многое другое. Помимо этого, просто играя в матчи во время внутриигрового события, вы сможете получать по одному значку, граффити и эпическому облику в неделю.

Никуда не делся и постоянный режим Лусиобол. В нём игроки состязаются на своеобразном футбольном поле, забивая большие мячи в ворота соперников. Лусиобол стал фишкой «Летних игр», игроки больше всего предпочитают именно этот режим.