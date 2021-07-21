Ubisoft выпустит свои игры на Steam Deck в случае успеха консоли

Генеральный директор компании Ubisoft Ив Гиймо в рамках отчёта перед инвесторами высказался по поводу новой портативной консоли от Valve под названием Steam Deck. Гиймо отметил, что в Ubisoft рады появлению Steam Deck. Это показывает, что технологии не стоят на месте и развиваются.

Новость по теме Авторы War Thunder работают над проектами для Steam Deck

«Мы несомненно рады появлению портативного ПК Steam Deck. На рынке появляются инновационные технологии и устройства. Мы будем внимательно наблюдать за консолью, и если она станет значимой и успешной, то мы выпустим на ней свои игры», — рассказал Ив Гиймо.

В Steam есть множество игр от Ubisoft, но в связи с сотрудничеством с Epic Games Store ряд последних проектов в магазине Valve так и не появился. Например, в Steam нельзя купить Immortals Fenyx Rising, Assassin’s Creed Valhalla и The Division 2.