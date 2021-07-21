Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Осенний фестиваль игр Steam начнётся 1 октября. Появятся сотни демоверсий

Осенний фестиваль игр Steam начнётся 1 октября. Появятся сотни демоверсий
Аудио-версия:
Комментарии

На специальной странице Valve объявила о проведении осеннего фестиваля игр Steam — «Играм быть». Мероприятие пройдёт с 1 по 7 октября. В рамках фестиваля игроки смогут попробовать множество демоверсий и пообщаться с разработчиками.

Чтобы принять участие в мероприятии и показать свою игру, необходимо подать заявку до 16 августа. Это касается только тех проектов, которые разработчики планируют выпустить в период с 22 июня 2021 года до 1 мая 2022 года.

Летний фестиваль проходил с 16 по 22 июня. Тогда разработчики тоже представили свои игры, часть из которых уже вышла или доступна в раннем доступе на площадке Steam. В рамках летнего фестиваля разработчики представили более 700 видеоигр. Изначально фестиваль носил название Steam Game Festival, его курировал организатор The Game Awards Джефф Кейли.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021