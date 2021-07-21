Осенний фестиваль игр Steam начнётся 1 октября. Появятся сотни демоверсий

На специальной странице Valve объявила о проведении осеннего фестиваля игр Steam — «Играм быть». Мероприятие пройдёт с 1 по 7 октября. В рамках фестиваля игроки смогут попробовать множество демоверсий и пообщаться с разработчиками.

Чтобы принять участие в мероприятии и показать свою игру, необходимо подать заявку до 16 августа. Это касается только тех проектов, которые разработчики планируют выпустить в период с 22 июня 2021 года до 1 мая 2022 года.

Летний фестиваль проходил с 16 по 22 июня. Тогда разработчики тоже представили свои игры, часть из которых уже вышла или доступна в раннем доступе на площадке Steam. В рамках летнего фестиваля разработчики представили более 700 видеоигр. Изначально фестиваль носил название Steam Game Festival, его курировал организатор The Game Awards Джефф Кейли.