Вышел тизер мультфильма «Ведьмак. Кошмар Волка» про Весемира

Онлайн-кинотеатр Netflix представил официальный тизер анимационного сериала «Ведьмак. Кошмар Волка». Главным героем в нём станет Весемир, один из наставников Геральта из Ривии. Самого Мясника из Блавекина в шоу не будет — события разворачиваются за долгие годы до его рождения.

На самом тизере показан молодой Весемир, который сражается с монстрами и общается с разными персонажами. Настроение ролика отражает мысли людей о ведьмаках. Они считают их чудовищами и теми, кто недостоин жить среди них. Однако охотник на монстров только рад таким мыслям, ведь это выгодно для его опасного бизнеса по уничтожению монстров.

Над проектом работает анимационная студия Mir, которая ранее выпустила «Аватара: Легенду о Корре», DOTA: Dragon's Blood и другие тайтлы. Премьера шоу намечена на 23 августа 2021 года только в онлайн-кинотеатре Neflix.