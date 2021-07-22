Геймер прошёл новую «Зельду» и ни разу не наступил на одно и то же место

Автор твиттер-аккаунта everestpipkin в октябре прошлого года сообщил о своей необычной цели — завершить прохождение Breath Of The Wild и ни разу не наступить на одно и то же место. Для этого геймер использовал специальный игровой режим, показывающий все перемещения героя.
И вот спустя 8 месяцев игроку наконец-то удалось достичь своей цели. Ему потребовалось начинать прохождение заново шесть раз из-за различных багов и кат-сцен. Так, например, во время одной из кат-сцен героя выбросило на уже протоптанную тропу, поэтому геймеру пришлось начинать сначала.
Однако нельзя сказать, что everestpipkin прошёл игру до самого конца. Во время сражения с финальным боссом геймер так или иначе наступал на протоптанный путь, но это не помешало ему добраться до вершины замка.
На видео можно посмотреть весь путь, который пришлось проделать игроку.
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