«Ведьмак» получил мобильную игру с дополненной реальностью
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Авторы AR-игры из вселенной «Ведьмака» под названием The Witcher: Monster Slayer представили трейлер по поводу выхода своего проекта. Игра доступна на Android и iOS, а сами разработчики рассказали об особенностях своего нового проекта.
В The Witcher: Monster Slayer игрокам с помощью своих смартфонов необходимо будет выслеживать и убивать различных чудовищ. При этом важно соблюдать именно подход к сражениям и каждому монстру. Через время разработчики мобильного проекта обещали добавить сюжетные задания, чтобы интерес игроков сохранялся дольше.
Встретиться с Геральтом не получится. Это связано с тем, что события The Witcher: Monster Slayer разворачиваются за много лет до приключений ведьмака Геральта.
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