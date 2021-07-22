Интерфейс от Steam Deck интегрируют в режим Big Pictures

Сотрудник Valve в обсуждениях Steam рассказал о том, что интерфейс режима Big Picture изменят и сделают его аналогичным новому портативному ПК Steam Deck. Игроки начали массово жаловаться на UI Big Pictures, потому что сам режим давно не получал обновлений. По современным меркам он выглядит устаревшим. Valve планирует всерьёз заняться изменением и обновлением.

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Когда произойдёт внедрение интерфейса от Steam Deck, неизвестно. Скорее всего, это случится уже после выхода портативного ПК. Steam Deck появится в продаже в нескольких странах в декабре этого года. В России ждать портативный ПК придётся до весны следующего года.

Режим Big Picture Valve разработала в 2012 году. Он был создан для упрощения использования магазина Steam и просмотра библиотеки. Например, можно было подключить ПК к телевизору и использовать геймпад.