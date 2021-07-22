Новая MMORPG New World покорила Steam и Twitch

Недавно Amazon Games выпустила в закрытое тестирование свою новую игру. Проект New World в жанре MMORPG быстро набрал популярность и полюбился игрокам. Согласно данным сервиса Steamdb, количество активных игроков достигло отметки в 190 тысяч.

Также проект обрел популярность и на Twitch. За игрой наблюдали почти 750 тысяч зрителей. В данный момент за New World наблюдают 140 тысяч человек.

Сейчас проходит закрытое бета-тестирование проекта. Чтобы стать одним из счастливчиков, нужно было сделать предзаказ игры. В Steam она стоит 1299 рублей.

Если планы Amazon Games не изменятся, то New World выйдет на ПК 31 августа.

Игра позволяет геймеру управлять персонажем или аватаром в игровом мире от третьего или от первого лица. Игра начинается с появления героя игрока на пляже, уже имеющего «первый уровень» накопленного опыта. Максимальный доступный уровень опыта персонажа — 60.