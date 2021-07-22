Карты из Bad Company 2 и старое оружие: слили подробности режима Portal в Battlefield 2042

Журналисты издания Gamerant раньше времени опубликовали подробности нового режима в Battlefield 2042. Как оказалось, он называется Portal, и в нём игроки смогут сыграть на культовых картах из предыдущих частей франшизы и использовать оружие из старого арсенала.

Карты режима Portal: Battle for the Bulge (1942), Al Alamei (1942), Valparaiso (Bad Company 2), Arica Harbor (Bad Company 2), Caspian Border (Battlefield 3) и Noshahr Canals (Battlefield 3).

В режиме будут также все семь карт из самой Battlefield 2042. Итого общее количество игровых локаций — 13.

Игроки смогут создать матч, в котором специалисты из новой Battlefield будут сражаться с применением оружия эпохи Второй мировой войны.

В этом режиме будут как стандартные способы играть в Battlefield (захват точек), так и те, которые созданы сообществом и одобрены со стороны DICE.

Игроки будут получать опыт вне зависимости от того, в каком режиме проводят время — базовых в Battlefield 2042 или в Portal.

40+ видов оружия, 30+ гаджетов и 40+ видов техники.

Над Portal работала отдельная студия DICE LA. Её возглавляет Винс Зампелла, который создал успешные части франшизы Call of Duty, дилогию Titanfall и королевскую битву Apex Legends.

Официальный анонс режима Portal наверняка состоится 22 июля в 20:00 мск на выставке EA Play Live 2021. По слухам, на этом же мероприятии должны представить новую игру по франшизе Dead Space и поделиться планами на дальнейшую поддержку Apex Legends.

Battlefield 2042 выйдет 23 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.