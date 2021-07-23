Квалификации на The International 10 набрали 10 миллионов часов просмотра

Закрытая европейская квалификация на The International 10 стала третьей самой просматриваемой. Она набрала больше 10 миллионов часов просмотра. Таким образом, она уступает лишь Singapore Major и The International 9.

Новость по теме The International 10 по Dota 2 перенесён в Румынию. Вероятно, турнир пройдёт при зрителях

Таблицу со статистикой предоставил сайт Esports Charts. В пике количество зрителей составило 546 тысяч человек. Количество зрителей европейской квалификации превысило 216 тысяч человек. На второй позиции расположилась Юго-восточная квалификация. Она собрала 5,6 миллиона часов просмотра и 258 тысяч зрителей на пике. Число зрителей составило 106 тысяч человек.

The International 10 состоится в Бухаресте. Главный турнир года по Dota 2 пройдет с 7 по 17 октября 2021 года. На The International 10 в этом году сыграют две российские команды — Virtus.pro и Team Spirit.