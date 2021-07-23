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Квалификации на The International 10 набрали 10 миллионов часов просмотра

Квалификации на The International 10 набрали 10 миллионов часов просмотра
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Закрытая европейская квалификация на The International 10 стала третьей самой просматриваемой. Она набрала больше 10 миллионов часов просмотра. Таким образом, она уступает лишь Singapore Major и The International 9.

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Таблицу со статистикой предоставил сайт Esports Charts. В пике количество зрителей составило 546 тысяч человек. Количество зрителей европейской квалификации превысило 216 тысяч человек. На второй позиции расположилась Юго-восточная квалификация. Она собрала 5,6 миллиона часов просмотра и 258 тысяч зрителей на пике. Число зрителей составило 106 тысяч человек.

The International 10 состоится в Бухаресте. Главный турнир года по Dota 2 пройдет с 7 по 17 октября 2021 года. На The International 10 в этом году сыграют две российские команды — Virtus.pro и Team Spirit.

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