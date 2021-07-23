Названа дата выхода Chernobylite на консолях

Ролевая хоррор-игра Chernobylite выйдет 7 сентября на PlayStation 4 и Xbox One. Об этом сообщили разработчики игры из студии The Farm 51 в свежем трейлере.

Сюжет проекта разворачивается на территории Зоны Отчуждения. Главный герой потерял свою жену по время аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя несколько лет он возвращается в Зону, чтобы узнать о её судьбе. Геймплейно Chernobylite построен таким образом, что игрокам придётся искать ресурсы, убивать чудовищ и выживать. Разработчики обещают интересный сюжет и непередаваемую атмосферу.

В данный момент игра находится в раннем доступе на ПК в Steam. Полноценный выход состоится 28 июля, тогда же сурвайвал-хоррор можно будет купить в Epic Games Store. Позже в этом году выйдет версия для PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.