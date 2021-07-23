Названа дата выхода Chernobylite на консолях

Ролевая хоррор-игра Chernobylite выйдет 7 сентября на PlayStation 4 и Xbox One. Об этом сообщили разработчики игры из студии The Farm 51 в свежем трейлере.
Сюжет проекта разворачивается на территории Зоны Отчуждения. Главный герой потерял свою жену по время аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя несколько лет он возвращается в Зону, чтобы узнать о её судьбе. Геймплейно Chernobylite построен таким образом, что игрокам придётся искать ресурсы, убивать чудовищ и выживать. Разработчики обещают интересный сюжет и непередаваемую атмосферу.
В данный момент игра находится в раннем доступе на ПК в Steam. Полноценный выход состоится 28 июля, тогда же сурвайвал-хоррор можно будет купить в Epic Games Store. Позже в этом году выйдет версия для PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.
- 23 июля 2021
-
11:39
-
11:08
-
11:03
-
10:52
-
10:39
-
10:21
- 22 июля 2021
-
21:05
-
19:12
-
15:46
-
14:18
-
14:13
-
13:08
-
12:53
-
12:35
-
12:19
-
12:13
-
10:46
-
10:38
-
10:16
- 21 июля 2021
-
22:34
-
22:13
-
22:04
-
21:55
-
20:03
-
17:51
-
17:41
-
15:13
-
13:14
-
12:42
-
12:27
-
12:22
-
12:04
-
11:57
-
11:41
-
11:24