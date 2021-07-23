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Фанатам Warhammer запретили создавать фильмы без лицензии

Фанатам Warhammer запретили создавать фильмы без лицензии
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Компания Games Workshop выпускает игры из вселенной Warhammer. Она изменила политику по защите интеллектуальной собственности. Теперь фанаты франшизы не смогут создавать фильмы и различные анимации без соответствующей лицензии от компании. Об этом сообщила сама Games Workshop.

Пользователи уже успели раскритиковать компанию за такое решение. Игроки заявили в «Твиттере» и reddit о том, что фанаты выпустили множество своих работ по вселенной Warhammer, а теперь такой возможности у них не будет.

Больше всего пользователи говорят о фанате Шьяме Педерсене. Это автор одной из самых известных короткометражек Astartes по Warhammer 40K. Тогда компания наняла Педерсена. Он стал работать над другими проектами. Шьяма до сих пор является сотрудником Games Workshop.

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