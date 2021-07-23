Федерация киберспорта Украины получила национальный статус

Министерство молодёжи и спорта Украины пошло навстречу киберспорту. Ведомство признало Федерацию киберспорта Украины (UESF) национальной федерацией. Теперь UESF будет официально развивать киберспортивную отрасль в стране. Соответствующий приказ министерство подписало 21 июля.

UESF получила национальный статус. Теперь федерация может проводить официальные соревнования, запускать образовательные программы, формировать сети официальных тренировочных баз сборных команд, присваивать звания и разряды спортсменам и совершать другие действия, которые необходимы для развития киберспорта на территории Украины.

UESF основали в январе 2018 года. Это была общественная организация, занимающаяся развитием киберспорта. За три года организация провела более 250 любительских и профессиональных киберспортивных мероприятий. Участие в них приняли более 40 тысяч игроков. Сейчас UESF входит в состав международных организаций. Среди них: IESF, GEF, EEF, WESCO и B&R International Esports Association Alliance.