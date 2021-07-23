В России снизят цены на подписку Twitch

Twitch анонсировал изменение, которое придётся по душе жителям России. Платформа снизит региональную цену на подписку. Новая стоимость составляет 110 рублей (1,49 доллара). Изменение вступит в силу в августе 2021 года.
Twitch в течение года будет покрывать убытки стримеров, если доход снизится. Сравнивать доход будут с теми показателями, которые были до введения региональных цен. Первые три месяца Twitch будет возмещать убытки в полном объёме, а потом — понижая компенсацию на 25% каждые три месяца.
Ранее представители Twitch рассказывали, что площадка начала вводить региональные цены из-за многочисленных жалоб. Дело в том, что стандартные 5 долларов для некоторых регионов, которые автоматически конвертируются под местные валюты, оказывались слишком дорогим удовольствием.
Например, с 20 мая в Мексике и Турции стандартная подписка стоит 48 песо (4,2 доллара) и 9,9 лир (1,2 доллара) вместо стандартных 5 долларов. В течение года Twitch планирует внедрить региональные ценники в большинстве стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
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