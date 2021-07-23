Авторы New World объяснили причину поломки видеокарт. Все дело в драйверах

Недавно в закрытом доступе появилась новая MMORPG от Amazon Games под названием New World. Игра быстро обрела популярность и уже завоевала сердца многих геймеров.

Новость по теме Новая MMORPG New World покорила Steam и Twitch

После выхода проекта в закрытое бета-тестирование многие игроки стали жаловаться на поломку своих видеокарт. Чаще всего ломались модели Nvidia RTX 3090. Появлялось всё больше недовольных игроков, поэтому техническая поддержка Amazon Games ответила на все претензии на форуме New World.

Чтобы устранить поломку, игрокам нужно: отключить переопределения в настройках драйвера, установить ограничение частоты кадров на 60 FPS и изменить опции 3D в панели управления Nvidia. Таким образом, можно отключить максимальную частоту кадров и стабилизировать игровой процесс.

Некоторые пользователи жалуются, что даже после этих действий видеокарта всё равно нагревается. Геймеры требуют, чтобы сами разработчики занялись этой проблемой.

В ответ на все негодования игроков Amazon Games заявила, что выпустит специальный патч. Он решит проблему с настройками максимальной частоты кадров в меню игры и устранит поломки видеокарт модели Nvidia RTX 3090.

New World выйдет на ПК 31 августа. Сейчас проходит закрытое бета-тестирование игры, в котором участвуют те, кто предзаказал MMORPG в Steam.