Российской Премьер-Лиги не будет в FIFA 22. До конца года РПЛ определится по поводу нового контракта с одним из футбольных симуляторов. Сейчас вопрос открыт о том, где мы сможем увидеть Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2022/2023: либо в FIFA, либо в eFootball (раньше — PES). О возможном сотрудничестве с EA Sports и Konami в будущем сообщило издание Eurosport.ru, ссылаясь на директора по коммерции, маркетингу и коммуникациям РПЛ Павла Суворова.

Новость по теме Где и как можно оформить предварительный заказ FIFA 22

«Лига сейчас вырабатывает позицию на этот счёт. Решение о партнёре будет принято до конца года», — сообщил Суворов.

Сейчас РПЛ решает вопрос о сотрудничестве с футбольными симуляторами в 2022 году. Контракт с Konami действует ещё один сезон с возможностью продления — РПЛ появится в ближайшей версии eFootball. Павел Суворов не исключил возможности возвращения РПЛ в будущем на платформу EA Sports.