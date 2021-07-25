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Инсайдер считает, что Dragon Age 4 выйдет в 2023 году

Инсайдер считает, что Dragon Age 4 выйдет в 2023 году
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Известный журналист и инсайдер Джефф Грабб рассказал, что BioWare планирует выпустить Dragon Age 4 в 2023 году. Об этом ему рассказали надёжные источники из студии. Грабб пытался получить информацию у Electronic Arts, но ему не ответили.

Сам Грабб считает, что у EA и BioWare на новую часть Dragon Age большие планы. Сейчас студии готовятся продвигать игру. Рекламную кампанию можно ожидать ближе к середине 2022 года.

Деталей о Dragon Age 4 не так много. Известно, что это будет игра, нацеленная на одиночное прохождение. Большую ставку разработчики сделают на повествовании и сюжете. После выхода Star Wars Jedi: Fallen Order, Electronic Arts пересмотрела своё отношение к одиночным играм и теперь хочет вкладываться в их развитие.

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