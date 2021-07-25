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Роль Тесс в сериале The Last of Us исполнит Анна Торв

Роль Тесс в сериале The Last of Us исполнит Анна Торв
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Актриса Анна Торв, известная ролями в шоу «Охотник за разумом» и «Грань», сыграет в сериале The Last of Us. Девушка будет исполнять роль контрабандистки Тесс. Об этом сообщило издание Deadline.

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Тесс появлялась в первой части The Last of Us. Девушка помогала Джоэлу, главному герою видеоигры. Они всегда держались вместе и проворачивали дела по контрабанде. Возможно, создатели сериала захотят сделать персонажа глубже и раскрыть детали, которые не упоминались в игре.

Съёмочный процесс сериала The Last of Us начался в июле этого года. Сценарий написали Крэйг Мазин и Нил Дракманн. За постановку пилотного выпуска отвечает российский режиссёр Кантемир Балагов. В первом сезоне будет 10 серий, премьера ожидается в 2022 году.

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