Приквел «Ведьмака» получил новых актёров

К актёрскому составу приквела «Ведьмака» под названием «Ведьмак: Происхождение» присоединились три новых актёра. Об этом сообщило издание Redanian Intelligence.
Сниматься в шоу будет актриса Озиома Вену. Она сыграет эльфийку по имени Ниам. По сюжету Ниам будет состоять в клане Воронов, которые используют ножи в качестве основного оружия. Для актрисы это дебют в крупном сериале.
Также в сериале снимутся Натаниэль Кёртис и Тат Ньюот. Кёртис исполнит роль сурового и холодного военного командира. Его персонаж будет иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию и защищать своих вторых половинок от суда. Кого сыграет Тат Ньюот — неизвестно.
Сюжет шоу развернётся задолго до того, как мир узнает про Геральта. История расскажет о первом охотнике на чудовищ. Также создатели сериала затронут тему начала сопряжения сфер, которые в будущем приведут к катаклизму.
Съёмки сериала «Ведьмак: Происхождение» начнутся в августе. Премьера состоится в 2022 году. В первом сезоне будет шесть эпизодов.
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