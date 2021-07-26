BadComedian рассказал о любимых играх — Fallout 2, Siege и Resident Evil 7

Видеоблогер Евгений BadComedian Баженов назвал свои самые любимые игры. Как оказалось, контент-мейкер очень уважает Fallout 2 и часто перепроходит её, а в своё время долго залипал в Rainbow Six Siege. Интервью вышло на канале «Навигатор игрового мира».
Источник: YouTube-канал «Навигатор игрового мира»
На первое место Баженов поставил Fallout 2. Поиграл он в неё случайно — пошаговые RPG не любил, но после переезда у него остался диск только с ней. А поскольку видеоблогер был ещё школьником, то играть-то хотелось, поэтому пришлось попробовать. Запустил — и сразу влюбился.
На втором месте у Баженова — Rainbow Six Siege. Контент-мейкер целый год играл в шутер запоем и практически не слезал с него. Назвал игру восхитительной, но посоветовал даже не запускать, иначе можно зависнуть надолго.
Ещё видеоблогер очень любит франшизу Civilization Сида Мейера. По его словам, это великая игра и она понравилась ему именно из-за Fallout — настолько проникся пошаговым геймплеем. Из любимых рас — представители древних цивилизаций или Россия.
Фото: https://www.artstation.com/artwork/strange-days-3
Баженов также вспомнил про олдскульный шутер Blood от студии Monolith. В детстве его испугала интересная механика — поражённый противник не падает статичным объектом, а какое-то время подаёт признаки жизни. Видеоблогер уверен, что подобного рода шутеры до сих пор не потеряли актуальность.
Другие любимые игры BadComedian
- Nox
- Brothers in Arms
- Condemned: Criminal Origins
- Resident Evil 7
Баженов назвал Resident Evil 7 примером замечательной перезагрузки серии. Особенно видеоблогера впечатлила первая часть сюжета, когда Итан Уинтерс оказывается заперт в загородном доме с семьёй Бэйкеров.
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