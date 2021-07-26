Геймеры на скорость проходят игру Google по мотивам Олимпиады
Поделиться
В честь начала летней Олимпиады в Токио американская корпорация Google выпустила специальную браузерную игру Doodle Champion Island Games. У спидраннеров появился новый повод для соревнований и новое место для достижения рекордов. Один из этапов игроки закончили за 11 секунд. Об этом рассказали на reddit.
Главным героем Doodle Champion Island Games выступает антропоморфный кот по имени Лаки. В игре есть несколько видов спорта: скалолазание, настольный теннис, марафон, плавание и другие.
Новость по темеGoogle создал игру по мотивам Олимпиады
Рекорд в прохождении скалолазания за 11 секунд установили три спидраннера: tratpat1964, dishadow99 и ExaminationMassive95. Лучший результат в марафоне установил пользователь Apprni. Ему удалось пройти этап за 36 секунд.
Комментарии
- 26 июля 2021
-
15:44
-
14:41
-
14:37
-
14:23
-
13:39
-
09:38
-
09:32
- 25 июля 2021
-
17:33
-
17:30
- 24 июля 2021
-
14:39
- 23 июля 2021
-
18:18
-
15:50
-
15:36
-
14:56
-
14:38
-
14:15
-
13:00
-
12:54
-
12:13
-
12:04
-
11:39
-
11:08
-
11:03
-
10:52
-
10:39
-
10:21
- 22 июля 2021
-
21:05
-
19:12
-
15:46
-
14:18
-
14:13
-
13:08
-
12:53
-
12:35
-
12:19
Партнерский контент