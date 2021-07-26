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Геймеры на скорость проходят игру Google по мотивам Олимпиады

Геймеры на скорость проходят игру Google по мотивам Олимпиады
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В честь начала летней Олимпиады в Токио американская корпорация Google выпустила специальную браузерную игру Doodle Champion Island Games. У спидраннеров появился новый повод для соревнований и новое место для достижения рекордов. Один из этапов игроки закончили за 11 секунд. Об этом рассказали на reddit.

Главным героем Doodle Champion Island Games выступает антропоморфный кот по имени Лаки. В игре есть несколько видов спорта: скалолазание, настольный теннис, марафон, плавание и другие.

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Рекорд в прохождении скалолазания за 11 секунд установили три спидраннера: tratpat1964, dishadow99 и ExaminationMassive95. Лучший результат в марафоне установил пользователь Apprni. Ему удалось пройти этап за 36 секунд.

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