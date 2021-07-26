Победитель Short Film Contest 2019 показал новую короткометражку для The International 10

Известный белорусский автор короткометражных мультфильмов по Dota 2 Анатолий «4fun» Чаша стал победителем конкурса короткометражек Short Film Contest 2019 в рамках The International 9. Анатолий принял участие в Short Film Contest 2021 и показал новую работу.

В ролике персонаж Dragon Knight сражается с большим количеством противников и прорывается к аванпосту в облике дракона. Помимо Dragon Knight, в видео также есть Axe, Zeus, Legion Commander и Undying.

Всего будет 10 победителей. Награда за первое место — 25 тысяч долларов, за второе — 10 тысяч долларов, а за третье победителя вознаградят суммой в 5 тысяч долларов. Остальным участникам полагается по 500 долларов.

The International 10 состоится в Бухаресте. Главный турнир года по Dota 2 пройдёт с 7 по 17 октября 2021 года. На The International 10 в этом году сыграют две российские команды — Virtus.pro и Team Spirit.