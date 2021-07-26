Хакеры опубликовали исходный код FIFA 21

Пользователь под псевдонимом 4c3 опубликовал на форуме RAID архив размеров 751 гигабайт. Он заявил, что архив принадлежит группе хакеров, которая взломала сервера компании Electronic Arts в июне 2021 года. Архив находится в открытом доступе в хранилище Mega. Содержимое архива с названием FIFATest.tar неизвестно, но хакеры утверждают, что там находится исходный код FIFA 21.

Представитель группы злоумышленников рассказал, что у группы хакеров есть персональная информация об игроках в The Sims 4. Кроме того, у хакеров якобы есть информация об уязвимостях в большинстве игр, которые работают на движке Frostbite.

Новость по теме Хакеры начинают публиковать украденные данные Electronic Arts, не дождавшись выкупа

Напомним, в середине июля 2021 года стало известно, что хакеры направили Electronic Arts сообщение с требованием о выкупе. Правда, ответа они так и не получили. После этого злоумышленники опубликовали 1,3 гигабайта украденной информации. Хакеры пообещали продолжить публиковать информацию в открытом доступе в том случае, если EA ничего не будет делать.

Хакеры всё ещё готовы получить выкуп за украденную информацию в размере 10% от суммы, которую они озвучили изначально. В том случае, если хакеры получат выкуп, они передадут Electronic Arts информацию об уязвимостях, а также удалят пользовательские данные.