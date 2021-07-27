Death Stranding на ПК и PS4 разошлась тиражом в пять миллионов копий
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Количество проданных копий экшен-адвенчуры Death Stranding на ПК и PS4 превысило пять миллионов. Данные брали с показателей по состоянию на март 2021 года. Об этом сообщили разработчики игры изданию GameIndustry.biz.
Глава издательского отдела студии Kojima Productions Джей Бур отметил, что в студии в целом довольны продажами игры. Он также поблагодарил всех геймеров, купивших Death Stranding.
«С момента выхода Death Stranding наша команда немного расширилась, но в целом она осталась прежней. Сильно изменился наш подход к работе. На этом сказалась пандемия коронавируса, которая неожиданно всех настигла», — рассказал Джей Бур.
Death Stranding вышла на PS4 в 2019, а уже в 2020 году Kojima Productions выпустила экшен-адвенчуру на ПК. Недавно авторы анонсировали выход Death Stranding Director's Cut — расширенной версии оригинальной игры. В ней появятся новые сюжетные миссии, новый транспорт, улучшенная боевая система и аркадный гоночный режим. Также будут графические изменения. Director’s Cut выйдет 24 сентября только на PlayStation 5.
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