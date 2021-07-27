Призовой фонд чемпионата по PUBG Mobile составит 6 миллионов долларов
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Компания Tencent анонсировала проведение PUBG Mobile Global Championship 2021. Чемпионат пройдёт с ноября 2021 года по январь 2022 года. Призовой фонд составил 6 миллионов долларов — в прошлом чемпионате фонд был в три раза меньше. Об этом сообщило издание Dot Esports.
В связи с непростой эпидемиологической ситуацией организаторы боятся, что офлайн-часть турнира состоится. Директор Tencent Джеймс Янг отметил, что в данный момент идёт активный поиск площадок для проведения мероприятия.
Принять участие в турнире смогут команды, которые показали себя хорошо и заработали наибольшее количество очков в рамках PUBG Mobile Pro League. Помимо них, состязаться смогут и победители региональных соревнований.
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