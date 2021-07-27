Русскоязычные злоумышленники провели подставной турнир по Dota 2

Китайские киберспортивные клубы сообщили о подставном турнире East Power Cup. Команды были заявлены в соревновании в качестве участников, однако своего согласия на это они не давали. Чемпионат представили в клиенте Dota 2, а букмекеры принимали ставки на матчи. Предполагается, что в турнире участвовали боты.
В списке участников турнира были указаны Team Aster, EHOME, Elephant, Sparking Arrow Gaming и другие команды. Представители соответствующих киберспортивных организаций сообщили, что их названия и логотипы использовали без согласия. Что же касается самих команд, то они не выступали на турнире East Power Cup. В Aster уже сообщили, что подготовили заявление в полицию.
Организаторы East Power Cup провели несколько матчей, но обман раскрыли. В частности, фанаты киберспорта заметили, что во встречах использовали только новые учётные записи, а сами игры запускали на сервере Сингапура, хотя участвовали в турнире якобы только китайские команды. Также в одной из игр было неправильно указано название команды Team Aster — организаторы написали Tema Aster.
Артём m3traNeo Волков, стример и комментатор Dota 2, рассказал, что в конце последней игры администратор лобби написал несколько строк на русском языке. Он обращался к «ставочникам». Предполагается, что турнир провели исключительно ради получения выгоды на ставках. После того как китайские команды сделали публичные заявления, букмекеры закрыли линии East Power Cup, а упоминание чемпионата пропало из клиента Dota 2.
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