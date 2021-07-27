Бесплатное дополнение к Cyberpunk 2077 может выйти в этом месяце

Главный дизайнер заданий Cyberpunk 2077 Павел Саско намекнул на сроки выхода первого бесплатного дополнения к боевику CD Projekt RED. По словам разработчика, дополнение будет доступно пользователям до конца июля 2021 года. Об этом Саско рассказал во время трансляции на Twitch, где дизайнер общается с аудиторией.

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Павел Саско на трансляции проходил Cyberpunk 2077. Дизайнер добрался до момента в игре, где главный герой Ви берёт в плен Андерса Хелльмана и пытается получить от него информацию. Во время этой сцены главный дизайнер CD Projekt RED обратился к связанному персонажу и сказал: «Если вы моргнёте, дополнение выйдет в текущем месяце». После этой фразы персонаж моргнул.

Саско также рассказал, что на следующей прямой трансляции он сделает пользователям сюрприз. Возможно, во время следующей трансляции дизайнер раскроет подробности будущего дополнения.