В США ввели ограничения на поставки мощных и игровых компьютеров

Компания Dell прекращает продажи игровых ПК с большим расходом электричества. Ограничения действуют в нескольких штатах США. Это связано с тем, что такие компьютеры потребляют больше энергии, чем позволяют местные стандарты. Желающим купить мощные ПК придётся оформлять заказы в других штатах. Об этом сообщило издание The Register.

В Dell подтвердили, что Калифорнийская комиссия по энергетике установила новый стандарт энергоэффективности для компьютеров, вступивший в силу с 1 июля 2021 года. Ограничения коснулись пока только Alienware Aurora R10 и R12. Например, желающие приобрести один из этих ПК из Калифорнии получат предупреждение о том, что покупка недоступна.

«Этот продукт невозможно доставить в Калифорнию, Колорадо, Гавайи, Орегон, Вермонт или Вашингтон из-за правил энергопотребления, принятых в этих штатах. Любые заказы на электронику, использование которой ограничено в этих штатах, будут отменены», — сообщают на сайте во время оформления заказа.

В докладе Semiconductor Industry Association указано, что при текущей средней «эффективности передачи бита» к 2040 году компьютеры в целом будут потреблять больше энергии, чем генерируется на Земле. Чтобы избежать этой проблемы, необходимы революционные изменения вычислительной техники. Калифорния приняла первые ограничения ещё в 2016 году, её примеру последовали и другие штаты. Сейчас ограничения касаются стационарных ПК. В декабре в этот список планируют включить мониторы с большими частотами обновления экранов или ноутбуков с несколькими дисплеями.