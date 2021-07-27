Владельцам PlayStation 5 подарят подписку на Apple TV+

Apple и Sony запустили совместную акцию. Бонусы от активности этих двух компаний смогут получить все обладатели игровой консоли PlayStation 5. Все пользователи новых гаджетов Sony смогут получить шесть месяцев бесплатной подписки на стриминговый сервис Apple TV+.

Активировать подарок можно непосредственно на консоли. Для этого вам необходимо будет зайти в настройки «Медиа», установить приложение Apple TV+ и далее следовать инструкции. Акция продлится до 22 июля 2022 года. Воспользоваться предложением могут владельцы PlayStation 5 из более чем 60 стран, включая Россию и Украину.

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Получить доступ к сервису на шесть месяцев могут в том числе и подписчики Apple TV+, и пользователи бесплатной пробной версии. Новое предложение не распространяется на пользователей с подпиской в рамках пакета (например, Apple One). Обычная стоимость подписки на Apple TV+ составляет 199 рублей в месяц.