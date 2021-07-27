Valve изменила дизайн мобильной версии Steam
Поделиться
Valve сделала редизайн мобильной версии Steam. Об этом в «Твиттере» сообщил создатель сайта SteamDB Павел Дюндик.
Впервые про изменение внешнего вида магазина Steam на мобильных устройствах (Android, iOS) стало известно в начале июля 2021 года. В компании Valve никак официально не комментировали эту информацию, а также не делали соответствующих анонсов.
Обновлённый вариант мобильной версии магазина цифровой дистрибуции Steam напоминает теперь больше десктопный вариант. В новом дизайне у пользователей появилась возможность копировать ссылку на страницу игры. Каких-либо других масштабных изменений пользователи не заметили.
Ранее сообщалось, что интерфейс режима Big Picture изменят и сделают его аналогичным новому портативному ПК Steam Deck. Об этом рассказал один из сотрудников Valve.
Новость по темеИнтерфейс от Steam Deck интегрируют в режим Big Pictures
Комментарии
- 27 июля 2021
-
13:56
-
13:09
-
12:52
-
12:14
-
11:56
-
11:34
-
11:01
-
10:50
-
10:08
-
10:02
-
09:59
-
09:49
- 26 июля 2021
-
18:55
-
18:45
-
17:10
-
16:14
-
15:44
-
14:41
-
14:37
-
14:23
-
13:39
-
09:38
-
09:32
- 25 июля 2021
-
17:33
-
17:30
- 24 июля 2021
-
14:39
- 23 июля 2021
-
18:18
-
15:50
-
15:36
-
14:56
-
14:38
-
14:15
-
13:00
-
12:54
-
12:13
Партнерский контент