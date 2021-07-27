Valve изменила дизайн мобильной версии Steam

Valve сделала редизайн мобильной версии Steam. Об этом в «Твиттере» сообщил создатель сайта SteamDB Павел Дюндик.

Впервые про изменение внешнего вида магазина Steam на мобильных устройствах (Android, iOS) стало известно в начале июля 2021 года. В компании Valve никак официально не комментировали эту информацию, а также не делали соответствующих анонсов.

Обновлённый вариант мобильной версии магазина цифровой дистрибуции Steam напоминает теперь больше десктопный вариант. В новом дизайне у пользователей появилась возможность копировать ссылку на страницу игры. Каких-либо других масштабных изменений пользователи не заметили.

Ранее сообщалось, что интерфейс режима Big Picture изменят и сделают его аналогичным новому портативному ПК Steam Deck. Об этом рассказал один из сотрудников Valve.