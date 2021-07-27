В The Last of Us Part 2 нашли вырезанный диалог о татуировке Элли

Пользовательница reddit нашла вырезанный диалог о татуировке Элли в The Last of Us Part 2. Похоже, изначально разработчики хотели ввести небольшой разговор героев в один из уровней-флэшбеков, но от своей идеи в итоге отказались.
В ходе диалога Джоэл спрашивает Элли о том, как ей пришла в голову идея сделать дизайн татуировки в виде мотылька.
Джоэл: «Я тут видел эту голограмму в твоем комиксе. На ней был мотылек. Это оттуда твоя татуировка?».
Элли: «Э-э-э, ну, наверное. Ты осуждаешь?».
Джоэл: «Нет, не осуждаю. Мне просто любопытно».
Элли: «Обманщик!».
Джоэл: «Ну, я же говорю, что не осуждаю. Мотылек выглядит красиво».
Naughty Dog хотела, чтобы Элли позаимствовала мотылька именно из комиксов, но в итоге было принято решение сделать предметом вдохновения гитару Джоэла. На ней тоже изображён мотылек.
The Last of Us Part 2 вышла на PS4 в 2019 году. Игра доступна и на PS5, но только в режиме обратной совместимости. Специальная версия для новой консоли Sony выйдет в течение 2021 года.
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