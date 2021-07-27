Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали новые подробности об игре

GSC Game World опубликовала запись о неизвестной аномалии, которая ранее появлялась в трейлере «Сталкер 2». В студии рассказали, что большой водяной шар, который левитировал над землей, был аномалией. Это новый класс аномалий, отличающихся более устрашающей формой и повышенной силой.
В ядре самого шара расположен артефакт. Судя по записи, такие архианомалии считаются редкостью среди сталкеров, однако в последнее время их встречают всё чаще. Для изучения аномалии игроку потребуется набор технического оснащения №4/51 — без него уже погибли три сталкера.
КПК погибшего сталкера ведет на страницу с предзаказом игры. Оформить предварительный заказ можно с 29 июня 2021 года. Стандартное издание игры стоит 2490 рублей. Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series.
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