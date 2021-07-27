Российский блогер назвал минусы и недостатки PlayStation 5

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Известный российский блогер Илья Осипов, который ведет YouTube-канал «ЗВЕРЬЕ», опубликовал свежее видео про PlayStation 5. В нём он разбирает минусы и слабые стороны новой консоли Sony.

Недостатки PlayStation 5 по мнению блогера:

Загрязняемость центральной глянцевой панели консоли. Блогер отметил, что из-за глянцевого материала поверхность быстро загрязняется пылью

Плохие условия для проведения стримов. Даже при наличии хорошего интернет-соединения, система в любой момент может остановить трансляцию

Быстрая разрядка геймпада DualSense. По словам Ильи Осипова, контроллера хватает на 2-3 часа полноценного игрового процесса

Форма PS5. Из-за своего внешнего вида консоль не очень удобно перевозить и носить в рюкзаке

Блогер остался недоволен низким качеством первого полноценного эксклюзива PS5 под названием Returnal. Илья отметил высокую цену игры и не очень хорошую ее проработку

PlayStation 5 сейчас находится в дефиците. Когда консоль появится в полноценной продаже пока неизвестно. Ранее Sony сообщала, что увеличит поставки PS5 до конца 2021 года.