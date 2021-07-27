Netflix снимет сериал по мотивам Dragon Age

Стриминговый сервис Netflix планирует снять сериал по мотивам популярной серии игр Dragon Age. Если все пойдет по плану, то создатели смогут удивить поклонников франшизы. Об этом сообщило издание Giant Freakin Robot.

Согласно информации, проект будем крупнобюджетным. Авторы планируют сделать сериал, который по масштабам сравнится с шоу «Ведьмак» от Netflix. В Dragon Age есть огромное количество персонажей и их историй, которые легко лягут в основу проекта. Никаких деталей о дате выхода и начале съемочного процесса нет. Возможно, информацию стоит ждать в течение августа.

Некоторым пользователям сети эта информация не понравилась. Фанаты франшизы отмечают, что Netflix буквально убьет великую серию своей адаптацией.