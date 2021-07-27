Авторы Among Us назвали самые популярные цвета героев игры
Поделиться
Разработчики популярной сетевой игры Among Us из студии InnerSloth назвали самые популярные цветы персонажей проекта. Небольшую статистику они опубликовали в Twitter.
Among Us — известная сетевая игра. Многие называют её космической «мафией». Суть проста: несколько игроков оказываются на карте. Часть или один из геймеров становится предателем, которому нужно убить других игроков и не выдать себя. Чтобы мирные игроки победили, им нужно выполнять различные задания.
Всего в Among Us 18 цветов персонажей. Самым популярным цветом стал красный. На второй позиции расположился черный, на третьей белый, а на четвертом месте — розовый. Самым непопулярным цветом стал желто-коричневый, или, как его ещё называют, цвет загара.
Новость по темеAmong Us стала временно бесплатной на Nintendo Switch
Among Us вышла в 2018 году, но большую популярность обрела в 2020 году. Причина резкой известности — мемы, которые стали появляться все активнее и активнее, а также стримеры и блогеры.
Комментарии
- 27 июля 2021
-
18:42
-
18:41
-
18:38
-
17:40
-
17:02
-
17:00
-
13:56
-
13:09
-
12:52
-
12:14
-
11:56
-
11:34
-
11:01
-
10:50
-
10:08
-
10:02
-
09:59
-
09:49
- 26 июля 2021
-
18:55
-
18:45
-
17:10
-
16:14
-
15:44
-
14:41
-
14:37
-
14:23
-
13:39
-
09:38
-
09:32
- 25 июля 2021
-
17:33
-
17:30
- 24 июля 2021
-
14:39
- 23 июля 2021
-
18:18
-
15:50
-
15:36
Партнерский контент