Авторы Among Us назвали самые популярные цвета героев игры

Разработчики популярной сетевой игры Among Us из студии InnerSloth назвали самые популярные цветы персонажей проекта. Небольшую статистику они опубликовали в Twitter.

Among Us — известная сетевая игра. Многие называют её космической «мафией». Суть проста: несколько игроков оказываются на карте. Часть или один из геймеров становится предателем, которому нужно убить других игроков и не выдать себя. Чтобы мирные игроки победили, им нужно выполнять различные задания.

Всего в Among Us 18 цветов персонажей. Самым популярным цветом стал красный. На второй позиции расположился черный, на третьей белый, а на четвертом месте — розовый. Самым непопулярным цветом стал желто-коричневый, или, как его ещё называют, цвет загара.

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Among Us вышла в 2018 году, но большую популярность обрела в 2020 году. Причина резкой известности — мемы, которые стали появляться все активнее и активнее, а также стримеры и блогеры.