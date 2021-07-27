Названо количество проданных PS5

Самой продаваемой консолью в период с 4 по 10 июля оказалась Nintendo Switch. От неё отстают PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Данные предоставило издание VGChartz.
За указанный период количество проданных экземпляров Nintendo Switch составило 359 529 штук. За всё время было продано 88,5 миллиона единиц Switch. У новой консоли Sony дела идут не так хорошо: за промежуток с 4 по 10 июля было продано 235 907 тысяч устройств, а общее количество проданных PS5 приближается к отметке в 10,01 миллиона единиц. Данные о продажах Xbox Series X и Xbox Series S за аналогичный период: количество проданных консолей Microsoft составило 116 412 тысяч единиц, а всего продано 5,93 миллиона устройств.
Ранее Sony сообщала о намерениях продать больше 14 миллионов PlayStation 5 до конца финансового года, то есть в период с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года. Сейчас компания активно усиливает поставки устройства, но пока ничего обещать не может.
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